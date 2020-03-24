https://static.news.ru/photo/9b73cd16-6db3-11ea-85ee-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Айдов Фото: fcgomel.by

Российского защитника белорусского футбольного клуба «Гомель» Дмитрия Айдова обвинили в договорных матчах.

В суде Московского района Минска 23 марта начались слушания по делу о договорных матчах чемпионата Белоруссии. На данный момент известно о выявлении двух договорных встреч у футбольного клуба «Гомель», сообщает «Прессбол».

В материалах дела фигурирует 37-летний спортсмен, который обвиняется в сдаче матча с БАТЭ, который прошёл 13 июля 2018 года и завершился поражением «Гомеля» со счётом 0:3. За проигрыш команды он получил $12 тысяч от бывшего футболиста Виктора Боровицкого. А за поражение брестскому «Динамо» 29 июля 2018 года со счётом 0:6 — $10 тысяч.

Следствие продолжает работу над вопросом распределения денежных средств внутри команды.

Россиянин защищал цвета «Гомеля» в 2017-м и 2018 годах. Ранее он выступал за тульский «Арсенал», «Анжи», московское «Торпедо», «Волгу» из Нижнего Новгорода и «Нижнего Новгорода». Сейчас защитник представляет «Локомотив-НН» в любительском первенстве.

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги, ранее писал NEWS.ru.