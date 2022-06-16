Российским футбольным судьям подняли зарплату Главный арбитр в РПЛ будет получать 175 тысячи рублей за матч

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) утвердили увеличение расходов на судейство в следующем сезоне, сообщается в Telegram-канале лиги. Сумма расходов увеличится с 775,3 млн рублей, которые рассчитывали потратить на арбитров до 2026 года, до 937,2 млн.

Увеличение финансирования отразится на зарплате судей. Главный арбитр вместо 100 тысяч рублей будет получать 175 тысячи рублей за матч. Зарплата ассистентов вырастет с 47 850 до 87 тысяч рублей.

Кроме того, планируется увеличить ежемесячные и мотивационные выплаты за сезон, расходы на ДМС для арбитров. Клубы также проголосовали за заключение четырехлетнего контракта с российской компанией Slomo на поставку услуг VAR.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля. Предыдущий чемпионат выиграл «Зенит».