Российские команды «Рязань-ВДВ» и «Чертаново» начали свой путь в женской Лиге чемпионов с домашних поражений. Москвички с минимальным счётом уступили шотландскому «Глазго Сити», а вот «десантники» попали под один из самых титулованных клубов — французский «Лион», который не оставил нашей команде ни единого шанса — 0:9.

Что представляет из себя Лига чемпионов

Мало кто знает, что в мире достаточно популярен не только мужской футбол, но и женский. УЕФА даже проводит для слабого пола еврокубковый турнир — Лигу чемпионов, которая была создана в 2001 году. То есть не так давно.

Для топовых команд турнир начинается сразу с 1/16 финала. Туда попадают по две лучшие команды из 10 стран, лидирующих в рейтинге УЕФА. Также ещё две страны (в этом сезоне это Шотландия и Австрия) поставляют в ЛЧ победителя домашнего первенства, а вторая команда начинает свой путь в квалификации. Туда же отправляются и ещё 38 женских коллективов.

Самый страшный соперник для любого представителя турнира — клубы из Франции и Германии, которые являются флагманами женского футбола в Европе. Они имеют солидные бюджеты и подписывают звёзд первой величины. В России же женский футбол пока не может полноценно встать на ноги: у нас порой приходится добирать участников, чтобы в турнире было чётное количество команд. Сейчас в нашей лиге восемь команд, хотя ещё пару лет назад едва наскребали пять–шесть, чтобы турнир не становился фикцией.

Кстати, в далёком 2009 году пермская «Звезда-2005» выходила даже в финал турнира, который в то время состоял из двух матчей. Осилить «Дуйсбург» оказалось большой проблемой — 0:6 и 1:1. Тогда командой руководил нынешний главный тренер представителя РПЛ клуба «Тамбов» Александр Григорян.

«Рязань-ВДВ»

Чемпиону России прошлого сезона просто не повезло со жребием. Никто не пожелал бы на такой ранней стадии сойтись именно с «Лионом» — шестикратным победителем турнира, действующим чемпионом. Хочешь или нет, но начинаешь сразу задумываться о том, сколько же французские барышни нам назабивают. Авоську? Две?

В Россию «Лион» пожаловал с хорошим настроением. Один из лидеров команды Эжени Ле Сомме даже призналась, что ожидала, что в России будет достаточно холодно.

Хорошая новость заключается в том, что здесь не холоднее, чем во Франции, — резюмировала она.

Маргарита Широкова ryazan_vdv/vk.com

Гости с умом воспользовались гостеприимством «десантниц», забив им девять безответных мячей. Даже капитан и центральный защитник команды Венди Ренар оформила хет-трик. Думается, что для голкипера «Рязани» Маргариты Широковой матч превратился в один большой кошмар — 29 ударов по воротам, 20 из которых пришлось в створ. Это что-то уже из хоккейной статистики, не находите?

Ответить хозяева поля ничем подобным не смогли, даже ни разу не ударив по воротам «Лиона». Француженки за 90 минут игрового времени подали аж 16 угловых — можно сказать, что гости прямо ночевали в штрафной «Рязани», а наши девчонки ничего с этим поделать не могли, увы.

«Чертаново»

Дела вице-чемпиона России столичного «Чертаново» были куда лучше. Победитель последних розыгрышей чемпионата Шотландии — это не тот оппонент, который может заставить трепетать и падать в обморок. Да, 13-кратный чемпион — это звучит, но не всё так страшно, как кажется.

Но чуда и тут не случилось, хотя удар оказался не столь болезненным — 0:1, при том что «Чертаново» могло и должно было в конце второго тайма сравнивать счёт, были моменты у ворот соперника. Но сказалось отсутствие опыта игры на столь высоком уровне у молодых российских девчонок, многим из которых не было и 18 лет. Помешала и потеря лидеров, которые делали погоду последние сезоны: атака лишилась Коровкиной, Кисконен и Черномырдиной, которые за последний год сменили клубную прописку.

Но молодая поросль Сергея Лаврентьева, некогда возглавлявшего даже сборную России, показала гостям, что в ответной игре лёгкой прогулки не будет — ошибки будут разобраны, а робость и спешка уже не смогут подкосить в ненужный момент. Если россиянки смогут преодолеть «Глазго Сити», то в конце сентября состоится жеребьёвка следующий стадии Лиги чемпионов — 1/8 финала.

Послесловие

Виктория Дубова wfc_chertanovo/vk.com

Полузащитник «Чертаново» Виктория Дубова сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов с «Глазго Сити» (0:1) дала эксклюзивный комментарий корреспонденту News.ru.

— Чем-то команда из Шотландии удивила или их игра была ожидаемой?

— Нет, «Глазго» нас ничем не удивил. Мы хорошо готовились к двухматчевому противостоянию, тщательно разбирали соперника. Девчонки хорошо понимали все сильные и слабые стороны шотландской команды.

— Показалось, что в первом тайме «Чертаново» действовало немного скованно. Это сказалось отсутствие опыта игры в Лиге чемпионов?

— Мне сложно сказать, почему это произошло. Но не исключаю, что как раз из-за отсутствия необходимого опыта, да.

— Как бы оценила свою игру? Чем довольны, а чем — нет.

— Не могу оценивать себя. Только тренер может что-то сказать по моей игре. Вам лучше ему адресовать этот вопрос.

— Чего не хватило для того, чтобы сравнять счёт? Во втором тайме было несколько неплохих моментов у ворот соперника.

— Мне показалось, что нашей команде не хватило агрессии и хладнокровности в решающий момент. Думаю, что это как раз связано с тем, что мы являемся дебютантами Лиги чемпионов, раньше на подобном уровне не выступали.

— Какой настрой на ответную встречу?

— Настрой на ответную встречу будет предельно максимальный. Сейчас разберём прошедшую игру, проведём работу над ошибками. Сделаем всё, чтобы зацепиться за положительный результат! Мы не сдаёмся из-за этого поражения!