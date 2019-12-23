https://static.news.ru/photo/5cefc164-264e-11ea-842c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Исполком Российского футбольного союза (РФС) не принял проект реформы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Новая реформа подразумевала сокращение зон с пяти до четырёх при сохранении общего числа участников: по две команды из зоны «Восток» должны были переместиться в зоны «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье».

Также по проекту победители каждой зоны выходят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), из которой вылетают четыре команды.

Это единственный вопрос в повестке дня, который был отклонен, сообщает «Спорт-Экспресс».

Решение о реформировании структуры соревнований было принято на внеочередном общем собрании ПФЛ, писалNEWS.ru.