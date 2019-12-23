Исполком Российского футбольного союза (РФС) не принял проект реформы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Новая реформа подразумевала сокращение зон с пяти до четырёх при сохранении общего числа участников: по две команды из зоны «Восток» должны были переместиться в зоны «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье».
Также по проекту победители каждой зоны выходят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), из которой вылетают четыре команды.
Это единственный вопрос в повестке дня, который был отклонен,
Решение о реформировании структуры соревнований было принято на внеочередном общем собрании ПФЛ, писалNEWS.ru.
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