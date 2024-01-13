Российский футболист сравнил жизнь в США и РФ Футболист Сарраф заявил о более высоком уровне образования в США, чем в России

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Максим Сарраф

Уровень образования в Соединенных Штатах выше, чем в России, считает вратарь молодежной команды ЦСКА и сборной Сирии по футболу Максим Сарраф. В интервью изданию Sport24 он также отметил, что в американской школе половину его класса составляли иностранцы и его школьным другом стал японец Джастин.

В Штатах [уровень образования] выше. Серьезнее подход, нет разделения на умных и глупых — все равны. Там стараются найти твои сильные стороны и больше хвалить. Я не до конца понимал язык, но, например, когда проходили дроби по математике, все улавливал, со всем справлялся, — признался голкипер.

Сарраф полетел в США с родителями, когда должен был пойти в четвертый класс. По его словам, изначально они планировали провести там лето, но в итоге остались на год в Калифорнии. Поскольку программа в США на год отстает от российской, там он пошел сразу в пятый класс. Таким образом он пропустил четвертый, но по возвращении в Москву ему не дали пойти сразу в шестой, и пришлось во второй раз учиться в пятом.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал предателями и перебежчиками российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида и Константина Лоханова, решивших сменить спортивное гражданство и выступать за сборную США. Парламентарий выразил уверенность, что спортсмены не добьются успеха за рубежом.