Российский футболист назвал сумму для комфортной жизни в Испании Захарян: для комфортной жизни в Испании нужно меньше денег, чем в России

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Арсен Захарян

Российский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал изданию «Спорт-Экспресс», что для комфортной жизни в Испании нужно меньше денег, чем в России. При этом спортсмен признался, что в последнее время сократил расходы, в том числе стал реже посещать рестораны.

Просто для жизни тысячи две евро (около 200 тысяч рублей. — NEWS.ru), наверное, хватит, — сказал футболист.

В 2021 году Захарян, отвечая на тот же вопрос, называл сумму в 100 тысяч рублей, отмечает издание. Футболист выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года, за это время он провел за клуб 31 матч. Свой дебютный гол за команду Захарян забил 15 марта в ворота «Кадиса» в матче в рамках чемпионата Испании.

Ранее бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что для жизни в Москве ему нужно около 1 млн рублей в месяц. По его словам, это меньше, чем ему приходилось тратить в США, когда он жил в Майами.

Вратарь молодежной команды ЦСКА и сборной Сирии Максим Сарраф ранее поделился своим опытом учебы в американской школе, высказав мнение, что уровень образования в США выше, чем в России. По словам футболиста, в Штатах все ученики равны, их не делят на «умных» и «глупых».