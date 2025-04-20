Российский футболист опозорился после матча «ПСЖ» Матвея Сафонова признали худшим игроком в матче «ПСЖ» с «Гавром»

Фото: Panoramic via ZUMA Press/Global Look Press

Матвей Сафонов

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил оценку 6,0 по итогам встречи 30-го тура Лиги 1 против «Гавра» (2:1), следует из данных статистического портала WhoScored. Таким образом, российский футболист признан худшим игроком этого матча.

В нынешнем сезоне 23-летний Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, пропустив 11 голов и оформив шесть «сухих» матчей. Ни одному из игроков стартовых составов обеих команд не поставили более низкую оценку. Однако такой же балл получил полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери. Центральному защитнику «Гавра» Этьену Юте-Кенкуэ также поставили 6,0.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в таблице Лиги 1 сезона-2024/25, на счету французского футбольного клуба 77 очков по итогам 29 матчей. «Гавр» после 30 туров находится на 16-й позиции с 27 очками.

Ранее «Краснодар» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За «Краснодар» забили Джон Кордоба на 40-й минуте, Эдуард Сперцян реализовал пенальти на 78-й, а Кевин Ленини укрепил преимущество команды двумя минутами позже. «Ахмат» ответил голом Георгия Мелкадзе на 52-й минуте.