Российские приставы ищут Квинси Промеса из-за долгов компании футболиста Российские судебные приставы разыскивают нидерландского футболиста Промеса

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Квинси Промес

Telegram-канал SHOT сообщает, что российские судебные приставы разыскивают нидерландского футболиста Квинси Промеса из-за долгов его компании. По данным источников канала, речь идет о фирме «Посуда онлайн», против которого ФССП ведет два исполнительных производства.

По данным SHOT, сейчас компания должна стоить около 165 тысяч рублей. Информаторы канала пояснили, что долги есть и у самого футболиста. Авторы канала также утверждают, что Промес уклонился от налогов и не заплатил 404 тысячи рублей. В публикации отмечается, что долг продолжает расти.

Согласно тексту публикации канала, нидерландский нападающий не получает зарплату в «Спартаке». В источнике говорится, что в прошлом его годовой оклад составлял €3,5 млн, а с бонусами футболист мог заработать до €4,2 млн.

Заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов в беседе с NEWS.ru оценил вероятность экстрадиции Промеса на родину. По его словам, шанс его передачи Нидерландам выше, чем передачи футболиста России. Иной сценарий возможен при наличии политических договоренностей между РФ и ОАЭ, где сейчас пребывает Промес. Кроме того, исход дела Промеса во многом зависит и от обвинений, которые ему предъявляют.