Российские футболисты устроили драку в Турции Игроки ФК «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» подрались после матча в Турции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игроки российских футбольных клубов «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» устроили драку после товарищеской встречи на сборах в Турции, сообщает «Матч ТВ». По данным канала, инцидент произошел после финального свистка арбитра.

Как отмечается, потасовку с одним из игроков команды соперника начал нападающий хабаровчан Саид Алиев. После к драке присоединились другие футболисты и тренеры.

Что стало причиной потасовки и чем все закончилось, неизвестно. Трансляция встречи велась на YouTube‑канале ФК «СКА‑Хабаровск». Сразу после начала инцидента она была прервана. Что касается самого матча, то он закончился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска».

Ранее сообщалось, что бывшего члена сборной Боливии по футболу Серхио Хауреги убили на поле во время товарищеского матча в Мексике. Спортсмен выступал за мексиканскую команду «Атлетико Сан-Луис Рей».

Во время матча он подошел к краю поля, чтобы попить воды, и в этот момент в него выстрелили шесть раз. Прибывшие на место службы экстренной помощи не смогли спасти жизнь футболиста. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Его личность пока неизвестна.

Тем временем прокуратура Нидерландов потребовала посадить на девять лет футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Слушания по делу проходят в Амстердаме. Как отмечается, в 2020 году в бельгийском Антверпене были задержаны две партии наркотиков общим весом около 1370 кг, по версии следствия, принадлежавшие Промесу.