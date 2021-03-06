Рондон забил первый гол за ЦСКА и сделал результативный пас

https://static.news.ru/photo/195e833c-7e7b-11eb-b474-96000091f725_660.jpg Фото: pfc_cska/vk.com

Колумбийский нападающий столичного ЦСКА Хосе Соломон Рондон, перешедший в стан «красно-синих» в феврале, забил свой первый гол за «армейцев». Это случилось в ходе игры московской команды с грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кроме того, колумбиец, ранее выступавший за петербургский «Зенит», отметился результативной передачей. Соответственно, к настоящему моменту форвард за один матч уже набрал два очка по системе «гол+пас.

К 89-й минуте встречи ЦСКА ведёт 2:0. Рондон отличился голом с пенальти ещё в первом тайме. Это произошло на 38-й минуте. На 52-й минуте пас колумбийца воплотил в гол Никола Влашич.

По итогам 20 туров РПЛ ЦСКА располагается на второй строчке. Пока у «армейцев» в активе 40 очков.

Как ранее передавал NEWS.ru, итальянские фанаты высмеяли игру 29-летнего Александра Кокорина, который сейчас является нападающим футбольного клуба Флоренции «Фиорентина». В матче против «Ромы» форвард Кокорин вышел на поле во втором тайме, за 40 минут он 10 раз коснулся мяча, но ни разу не пробил по воротам и не совершил ни одной обводки. В итоге «Фиорентина» проиграла «Роме» со счётом 1:2.