Рондон оценил шансы на переход в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/3ee545fa-6ad5-11eb-b47d-96000091f725_660.jpg Саломон Рондон Фото: Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Венесуэльский нападающий китайского футбольного клуба «Далянь Ифан» Саломон Рондон заявил, что он с большой вероятностью продолжит карьеру в московском ЦСКА.

Журналистка Мари Ферро сообщила в Twitter, что беседовала со спортсменом о возможном возвращении в РФ. Рондон оценил шансы на переход фразой «Скорее да, чем нет». Журналистка упомянула, что ЦСКА в России часто борется за чемпионство.

Camino a Rusia



SalomÃ³n RondÃ³n estÃ¡ (cito): âmÃ¡s cerca que lejosâ de regresar a Rusia, en esta oportunidad al CSKA de MoscÃº.



Equipo que frecuentemente disputa Champions y estÃ¡ de segundo en la tabla de clasificaciÃ³n de la Liga Premier de Rusia. — Marie Ferro (@marieferro98) February 8, 2021

Рондон играл в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2012 по 2015 год. Сначала он защищал цвета казанского «Рубина», потом перешёл в петербургский «Зенит». В составе клуба из Северной столицы венесуэлец стал чемпионом России в 2015 году. Из Санкт-Петербурга форвард перебрался в английский «Вест Бромвич», трансфер оценивался в €21 млн.

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