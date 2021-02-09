Рондон оценил шансы на переход в ЦСКА

Венесуэльский нападающий китайского футбольного клуба «Далянь Ифан» Саломон Рондон заявил, что он с большой вероятностью продолжит карьеру в московском ЦСКА.
Журналистка Мари Ферро сообщила в Twitter, что беседовала со спортсменом о возможном возвращении в РФ. Рондон оценил шансы на переход фразой «Скорее да, чем нет». Журналистка упомянула, что ЦСКА в России часто борется за чемпионство.
Camino a Rusia
SalomÃ³n RondÃ³n estÃ¡ (cito): âmÃ¡s cerca que lejosâ de regresar a Rusia, en esta oportunidad al CSKA de MoscÃº.
Equipo que frecuentemente disputa Champions y estÃ¡ de segundo en la tabla de clasificaciÃ³n de la Liga Premier de Rusia.
Рондон играл в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2012 по 2015 год. Сначала он защищал цвета казанского «Рубина», потом перешёл в петербургский «Зенит». В составе клуба из Северной столицы венесуэлец стал чемпионом России в 2015 году. Из Санкт-Петербурга форвард перебрался в английский «Вест Бромвич», трансфер оценивался в €21 млн.
Ранее NEWS.ru писал, что россиянин Александр Кокорин сыграл первый матч за итальянскую «Фиорентину». 29-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте домашнего матча 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». Команда Кокорина проиграла со счётом 0:2.