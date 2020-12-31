Роналду заявил, что футбол без зрителей не имеет смысла

https://static.news.ru/photo/61ac25ce-4b5c-11eb-8815-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Lapresse/ Fabio Ferrari/Global Look Press

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пожаловался на отсутствие зрителей во время футбольных матчей в период пандемии COVID-19.

Я не люблю играть на стадионах без зрителей — это как сходить в цирк, но не увидеть клоунов. Пандемия свела людей с ума. Надеюсь, скоро ворота стадионов откроются для фанатов, — отметил Роналду, слова которого приводит Daily Mail.

Футболист также подчеркнул, что в настоящее время соблюдение мер профилактики коронавируса по-прежнему необходимо. Общество должно научиться жить с этим, заключил нападающий.

Известно, что Роналду в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» становился чемпионом Англии, Испании и Италии соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия рассказал о своей реакции на решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

О таком шаге немецкий специалист объявил на пресс-конференции после проигранного гостевого матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3). По словам Джикии, такое решение наставника было очень неожиданным.