Роналду заявил, что его больше интересуют бокс и ММА

https://static.news.ru/photo/76754b0a-3ec5-11eb-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Lm/Danilo Vigo/Global Look Press

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своей страсти к боксу и ММА.

Как сообщил футболист в документальном фильме «Параллельные миры», при просмотре телевизора его больше увлекают единоборства, нежели футбол.

Между просмотром футбольного матча, бокса или боя в UFC я предпочту бокс или UFC, — отметил Роналду, слова которого приводит портал Goal.

Тем не менее спортсмен заверил, что он по-прежнему любит играть в футбол.

Известно, что Роналду играет за итальянский «Ювентус» с 2018 года. Перед приходом в клуб нападающий выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг».

Роналду имеет статус лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов и еврокубков. На счету футболиста 132 гола. По итогам последних 10 сезонов Роналду шесть раз становился лучшим бомбардиром турнира.

Ранее NEWS.ru писал, что в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл киевское «Динамо» со счётом 3:0.

Встреча проходила на стадионе «Альянц». Один из мячей забил португальский нападающий Криштиану Роналду. Это стал его 71-й гол в домашних матчах Лиги чемпионов, тем самым он обошёл другого рекордсмена — нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, у которого на счету 70 голов.