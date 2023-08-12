Роналду завоевал первый трофей в Саудовской Аравии

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Португальский нападающий Криштиану Роналду завоевал свой первый трофей в Саудовской Аравии, выиграв с командой «Аль-Наср» клубный Кубок арабских чемпионов, сообщает испанская газета Marca. 38-летний футболист отметился дублем в матче против «Аль-Хиляля».

Матч, прошедший на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, завершился победой «Аль-Насра» со счетом 2:1. Роналду отметился голами на 74-й и 98-й минутах. В команде «Аль-Хиляль» гол на свой счет записал Микаэль, передачу ему отдал бывший нападающий петербургского «Зенита» Малком.

Для Криштиану Роналду этот трофей стал первым после перехода в чемпионат в Саудовской Аравии и 35-м за всю профессиональную карьеру, пишет издание. Футболист перешел в саудовскую команду в январе 2023 года, по контракту он будет зарабатывать €200 млн в год.

Ранее сообщалось, что Роналду могут арестовать за христианский жест после забитого гола в ворота иракского «Аль-Шорта» в полуфинале клубного Кубка арабских чемпионов. Отмечается, что в королевстве запрещено показывать какие-либо символы и жесты, связанные с христианством, за их публичный показ может грозить тюрьма.