Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

https://static.news.ru/photo/1bfeedbc-b12f-11ea-87e4-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Giuseppe Maffia/www.imago-images.de/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду впервые в своей спортивной карьере проиграл два финала подряд.

В финальном матче Кубка Италии, который прошёл на Олимпийском стадионе в Риме, неаполитанский клуб «Наполи» в серии послематчевых пенальти взял верх над туринским «Ювентусом» — 4:2.

В основное время командам не удалось поразить ворота друг друга.

До этой встречи подопечные Маурицио Сарри уступили «Лацио» в борьбе за Суперкубок страны со счётом 1:3.

35-летний португальский футболист перешёл в итальянский клуб из мадридского «Реала» летом 2018 года. Тогда сумма трансфера составила €117 млн. Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по окончании сезона покинет футбольный клуб «Ювентус». Португальца хотят приобрести французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение.