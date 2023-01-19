Роналду впервые отличился после переезда в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду сделал дубль за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» против «ПСЖ»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду впервые отличился после переезда в Саудовскую Аравию. 37-летний португалец сделал дубль в товарищеском матче звезд своего клуба и команды «Аль-Хилаль» против французского «ПСЖ», за который играет чемпион мира Лионель Месси.

На 34-й минуте Роналду реализовал пенальти, который сам же и заработал. На нем сфолил вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас.







А в самом конце первого тайма оформил дубль, отличившись с игры после неразберихи в штрафной французского клуба.





Роналду перешёл в «Аль-Наср» этой зимой. Контракт рассчитан на два с половиной года, за которые футболист заработает € 500 млн. Ранее футболист расторг контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед».

Роналду является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Он также стал лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. В ходе карьеры выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал», итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».