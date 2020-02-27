https://static.news.ru/photo/c95a4bf4-593d-11ea-b89e-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» проиграл в гостях французскому «Лиону» с минимальным счётом 0:1 в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий туринцев Криштиану Роналду впервые в 2020 году не сумел забить. Ранее во всех предыдущих семи матчах внутреннего чемпионата и двух играх Кубка Италии 35-летний португальский футболист отличался голами.

В сезоне-2019/20 Роналду сыграл за «Ювентус» 31 матч во всех турнирах. На его счету 28 очков (25 голов и три результативные передачи).

Шесть матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса в стране, ранее писал NEWS.ru.