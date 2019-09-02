Фото: Petro Fiuza/Xinhua/Global Look Press

Защитник футбольного клуба «Оренбург» Эдди Готлиб временно исключён из заявки команды на участие в осенней части чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).

В связи с тяжелой травмой Эдуарда Готлиба, которая потребует длительного лечения и восстановления, Эдуард временно исключен из заявки ФК «Оренбург» на участие в осенней части чемпионата РПЛ, — сообщает пресс-служба...