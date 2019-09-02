Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года.
В финале голосования 34-летний форвард обошёл полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.
Cristiano Ronaldo Wins Record 10th Portuguese Player Of The Year Award As Juventus Star Beats Joao Felix And Bernardo Silva To Top Gong— Eagleseye Footy (@EaglesEye360)
https://t.co/Uj1WuWjlCL pic.twitter.com/lg4zO9UzBU September 3, 2019
В сезоне-2018/19 Роналду вместе с «Ювентусом» стал чемпионом Италии. Кроме того, нападающий выиграл Лигу наций в составе сборной Португалии.
Криштиану Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А сезона-2018/19 на футболке, писал News.ru.