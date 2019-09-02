Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Petro Fiuza/Xinhua/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года.

В финале голосования 34-летний форвард обошёл полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

В сезоне-2018/19 Роналду вместе с «Ювентусом» стал чемпионом Италии. Кроме того, нападающий выиграл Лигу наций в составе сборной Португалии.

Криштиану Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А сезона-2018/19 на футболке, писал News.ru.

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