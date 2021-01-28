Роналду стал самым популярным футболистом в Китае

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Международное спортивное цифровое агентство Mailman Group провело исследование на популярность футболистов, клубов и лиг в Китае.

Как оказалось, самым популярным игроком стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На втором месте находится игрок ПСЖ Неймар. Тройку лидеров замыкает нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

В то же время первое место по популярности футбольных клубов заняла «Барселона». В пятёрку лучших вошли «Реал», «Челси», «Бавария» и «Ливерпуль». Самой же популярной лигой была названа английская премьер-лига.

Исследование проводилось на основе количества подписчиков в местных социальных сетях — Weibo и Douyin.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 33 мяча в чемпионате Италии в 2020 году. Он стал лучшим бомбардиром среди игроков пяти ведущих национальных первенств Европы (чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании и Франции).