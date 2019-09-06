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Журналисты немецкого издания Der Spiegel сообщили о том, что с 1999 по 2016 год киевский футбольный клуб «Динамо» получил от УЕФА €380 млн.

В своей статье они ссылаются на данные из книги Football Leaks 2, которая ещё не поступила в продажу. По словам авторов, переводы денег выполнялись через счета компании президента «Динамо» Игоря...