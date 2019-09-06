Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым быстрым нападающим первых матчей серии А.
В матче 2-го тура против «Наполи» футболист развил скорость 34,62 км/ч. На данный момент возраст Роналду — 34 года.
Этот показатель не сделал его самым быстрым игроком итальянского чемпионата. 28-летний защитник «Наполи» Костас Манолас развил скорость 35,41 км/ч.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. До этого он играл в мадридском «Реале». Сумма сделки составила €117 млн.
Ранее News.ru писал, что Роналду внёс изменения в завещание.