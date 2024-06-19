Роналду стал первым, кто сыграл на шести чемпионатах Европы Криштиану Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым, кто сыграл на шести чемпионатах Европы. Он вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Чехии.

До этого Роналду был единственным футболистом, в карьере которого было пять чемпионатов Евро. В этом году его достижение повторил, Лука Модрич, полузащитник сборной Хорватии.

Роналду родился в 1985 году, он признан лучшим бомбардиром в истории Евро со счетом в 14 голов. Впервые он сыграл в рамках Евро-2004 в Португалии. В настоящий момент футболист выступает за саудовский клуб «Ан-Наср».

Ранее девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес заявила, что нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» может завершить карьеру в течение двух лет. Модель в ходе парижской Недели моды также допустила, что 39-летний Роналду прекратит играть уже через год.

До этого The Telegraph сообщало, что Роналду проверят после непристойного жеста, который форвард «Аль-Насры» показал после победы в матче 21-го тура чемпиона Саудовской Аравии с «Аль-Шабабой». По данным издания, таким образом Роналду мог отреагировать на скандирование болельщиками команды соперников имени аргентинского футболиста Лионеля Месси.