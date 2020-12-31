Роналду стал первым блогером в Instagram с 250 млн подписчиков

https://static.news.ru/photo/8dcf1368-4d4c-11eb-81d9-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Lapresse/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым популярным блогером в мире.

На его Instagram теперь подписаны 250 млн человек. Больше (382 млн) имеет только официальный аккаунт самой соцсети.

Второе место в Instagram занимает американская певица Ариана Гранде, на её аккаунт подписались 214 млн человек. В топ-3 также входит американская модель Кайли Дженнер. У неё 207 млн подписчиков.

Многолетний заочный соперник Роналду на футбольном поле аргентинец из «Барселоны» Лионель Месси является вторым в Instagram по числу подписчиков среди футболистов. На него подписаны 175 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в октябре 2020 года певицу Ольгу Бузову внесли в Книгу рекордов России за самое большое количество подписчиков в Instagram и признали самой влиятельной девушкой в соцсети. Она прежде проигрывала только Хабибу Нурмагомедову, но осенью на его страницу были подписаны 21,8 млн человек, а у Бузовой стало 22 млн подписчиков.