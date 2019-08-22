https://static.news.ru/photo/e6770cee-c4b0-11e9-b606-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Miguel Pereira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что не прочь пообедать со своим извечным соперником аргентинцем Лионелем Месси.

Месси делает меня лучше, и наоборот. Я не был никогда с ним на обеде, но в будущем — почему бы и нет? У меня не было бы проблем с этим, — заявил португалец в эфире телеканала TVI .

Роналду добавил, что восхищён карьерой аргентинца и сравнил их противостояние с соперничеством легендарных гонщиков «Формулы-1» 1980-х — начала 1990-х Алена Проста и Айртона Сенны.

Ранее учёные Лёвенского католического университета Бельгии с помощью разработанной формулы выяснили, что Месси лучше Роналду, писал News.ru.