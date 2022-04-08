Роналду разбил телефон 14-летнего мальчика с аутизмом
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:06, 10 апреля 2022
Криштиану РоналдуФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мать 14-летнего Джея Хардинга, чей телефон разбил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заявила, что её сын болеет аутизмом, сообщает Liverpool Echo. После произошедшего мальчик, который впервые в жизни пришёл на футбол, находился в шоке. На его руке остался большой синяк.
Роналду шёл мимо с ужасным, ужасным видом, выбил телефон из рук моего сына и пошёл дальше. Вы можете увидеть, какой у него синяк. Я плакала, меня трясло, — заявила Сара Келли.
Она подчеркнула, что её сын подвергся нападению со стороны Роналду.
Sarah Kelly/liverpoolecho.co.uk
Джейкоб был в полном шоке — у него аутизм и диспраксия. Так что он полностью осознал, что случилось, только когда мы пришли домой. Он очень расстроен, и его теперь будет сложно снова вытащить на футбол. Это был первый матч в его жизни, и случилось такое, — добавила она.
Инцидент произошёл после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» — «Манчестер Юнайтетд» (1:0). Португалец, покидая поле, швырнул на землю в проходе у трибуны телефон болельщика.
Ранее сообщалось, что Роналду забил три мяча в ворота «Тоттенхэма» в 29-м туре АПЛ и побил рекорд по голам в официальных матчах за всю историю футбола.