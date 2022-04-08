Роналду разбил телефон 14-летнего мальчика с аутизмом

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Российский футболист Евгений Назаров, покинувший чешский «Богемианс-1905» после начала спецоперации на Украине, рассказал об отношении к себе в Чехии. Он заявил, что его пытались пристыдить за то, что он русский. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

Мы подали документы на получение рабочей визы, рассмотрение длится около месяца. И в этот период началась спецоперация. Мне кажется, что в ближайшие два дня после начала уже пошли слухи о...