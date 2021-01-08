https://static.news.ru/photo/5071be2e-53d4-11eb-a6ec-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по голам за карьеру. Мяч в ворота «Сассуоло» стал для спортсмена 759-м.

Ранее звание абсолютного рекордсмена по забитым мячам в профессиональных матчах единолично удерживал знаменитый в прошлом австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан. Он забил свои 759 голов с период с 1931 по 1955 год. Однако уже в скором времени он может опуститься на второе место: 17 января «Юве» предстоит выездное противостояние с «Интером».

Роналду отличился в игре с «Сассуоло» в дополнительное время, установив окончательный счёт — 3:1 в пользу «бьянконери». После 16 туров «Ювентус» идёт на четвёртом месте, отставая от замыкающей первую тройку «Ромы» на одно очко и имея игру в запасе.

Примечательно, что в матче с «Сассуоло» Роналду покорилось ещё одно историческое достижение. Он стал единственным футболистом в истории, кто в каждом из последних 15 сезонов в топ-5 европейских лиг забивал не менее 15 мячей.

Как ранее писал NEWS.ru, Криштиану Роналду стал самым популярным блогером в мире. На его Instagram теперь подписаны 250 млн человек. Больше (382 млн) имеет только официальный аккаунт самой соцсети.

Второе место в Instagram занимает американская певица Ариана Гранде, на её аккаунт подписались 214 млн человек. В топ-3 также входит американская модель Кайли Дженнер. У неё 207 млн подписчиков.