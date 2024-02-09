Роналду подтерся шарфом соперника после скандирования фанатов о Месси Роналду вытер промежность шарфом «Аль-Хиляля» после поражения и кинул фанатам

Фото: IMAGO/Alexandre Neto / SPP/Global Look Press

Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», проявил неуважение к символике «Аль-Хиляля» после их победы в товарищеском матче за Кубок Эр-Рияда, сообщает Daily Mail. Спортсмен вытер промежность шарфом соперника и кинул его фанатам, которые скандировали имя аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Игра состоялась в Эр-Рияде 8 февраля и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». Это был первый матч Роналду после травмы икроножной мышцы. Футболист вышел на поле в стартовом составе и провел всю игру, получив одну желтую карточку. По пути в подтрибунное помещение он поднял брошенный с трибун шарф «Аль-Хиляля», засунул его в шорты и вернул болельщикам соперника.

До этого Месси признали лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола. На престижную награду также претендовали французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Месси стал ее обладателем в третий раз.

Ранее Роналду допустил завершение спортивной карьеры через 10 лет. Футболист признался, что предпочитает жить сегодняшним днем, а сейчас все еще способен забивать голы и помогать своей команде. По словам Роналду, он продолжит играть.