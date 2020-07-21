Роналду побил рекорд Андрея Шевченко в чемпионате Италии

https://static.news.ru/photo/6888961a-cb29-11ea-8c90-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду побил очередной рекорд в Серии А.

35-летний форвард быстрее всех забил 50 голов в чемпионате Италии. Чтобы добиться этого результата, ему понадобилась 61 игра. Португалец превзошёл украинского нападающего Андрея Шевченко, чей рекорд продержался почти 20 лет. Бывший футболист «Милана» реализовал первые 50 забитых мячей за 68 матчей, сообщает OptaPaolo на своей странице в Twitter.

61 - Cristiano #Ronaldo is the fastest player to score 50 goals in Serie A (61 appearances) - among the players who made their debut since 1994/95. Sprinter. #JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/Fy6hQ6xW4W — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020

Далее в списке следуют Роналдо (70 матчей), Диего Милито и Давид Трезеге (по 78).

Роналду является первым футболистом в истории, забившим 50 и более голов в Серии А, Ла Лиге и Английской премьер-лиге (АПЛ).

Футболист перешёл в «Ювентус» летом 2018 года, подписав четырёхлетний контракт с клубом. В текущем сезоне Серии А «Старая синьора» после 34 матчей занимает первое место в турнирной таблице. В активе команды 80 очков.

Ранее голкипер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон установил рекорд по количеству проведённых матчей в Серии А, писал NEWS.ru.