Роналду побил рекорд Андрея Шевченко в чемпионате Италии

35-летний форвард быстрее всех забил 50 голов в чемпионате Италии. Чтобы добиться этого результата, ему понадобилась 61 игра. Португалец превзошёл украинского нападающего Андрея Шевченко, чей рекорд продержался почти 20 лет. Бывший футболист «Милана» реализовал первые 50 забитых мячей за 68 матчей, сообщает OptaPaolo на своей странице в Twitter.

61 - Cristiano #Ronaldo is the fastest player to score 50 goals in Serie A (61 appearances) - among the players who made their debut since 1994/95. Sprinter. #JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/Fy6hQ6xW4W