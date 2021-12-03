«Роналду писал мне и требовал уважения»: Кассано о критике Криштиану
Португалец был недоволен тем, что Антонио говорил о нём
Михаил Потапов
Михаил Потапов
16:12, 04 декабря 2021
Криштиану РоналдуФото: Andrew Yates via imago-images.de/Global Look Press
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Бывший нападающий «Реала», «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано рассказал о сообщении, которое он получил от Криштиану Роналду. Ранее форвард критиковал португальца и говорил, что он не только хуже Лионеля Месси, но и не входит даже в топ-5 футболистов мира. Слова Кассано приводит Corriere dello Sport.
Роналду писал мне, требуя проявлять больше уважения, ведь он столько выиграл и забил. Я не боюсь говорить правду... Роналду хотел сказать мне, что забил 750 голов, а у меня лишь 150. Могу сказать одно: дорогой Криштиану, у тебя есть всё. Живи спокойно и расслабленно, — сказал Кассано.
Итальянец добавил, что Роналду нужно брать пример с Месси, который никогда не обращает внимания на критику.
Ранее в субботу стало известно о страданиях Месси в Париже. Как рассказал Луис Суарес из «Атлетико», Месси очень не нравится, что во Франции холодно и идёт снег.
В текущем сезоне на счету 34-летнего аргентинца один гол в восьми матчах чемпионата Франции.