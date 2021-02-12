Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Футбольная звезда сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 500 млн подписчиков в социальных сетях.
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Роналду пять раз выигрывал приз «Золотой мяч» и столько же — Лигу чемпионов УЕФА, он является чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Instagram вводит вечную блокировку пользователей за размещение оскорблений. Это коснётся тех, кого уличат в разжигании ненависти в личных сообщениях. Поводом для введения функции вечной блокировки стала ситуация в Великобритании, где футболистов забросали расистскими оскорблениями после проигранного матча.