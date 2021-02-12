Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

https://static.news.ru/photo/d10ff486-6d7b-11eb-959b-96000091f725_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольная звезда сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 500 млн подписчиков в социальных сетях.

Об этом сообщает портал Bleacher Report. Отмечается, что у 36-летнего форварда в Instagram зарегистрировались 261 млн подписчиков, в Facebook — 148 млн, в Twitter — 91 млн.

Роналду пять раз выигрывал приз «Золотой мяч» и столько же — Лигу чемпионов УЕФА, он является чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Instagram вводит вечную блокировку пользователей за размещение оскорблений. Это коснётся тех, кого уличат в разжигании ненависти в личных сообщениях. Поводом для введения функции вечной блокировки стала ситуация в Великобритании, где футболистов забросали расистскими оскорблениями после проигранного матча.