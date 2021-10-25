Роналду отреагировал на поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:5

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомменитровал проражение клуба в девятом туре Английской Премьер-лиги от «Ливерпуля» на своём поле со счетом 0:5.

Иногда мы получаем не тот результат, за который сражаемся. Иногда мы получаем не тот результат, который нам нужен. Мы в ответе за это, только мы, винить больше некого, — написал Роналду.

Он также похвалил болельщиков за поддердку, назвав их невероятными.

Поражение со счётом 0:5 стало самым крупным для «Манчестер Юнайтед» в матчах с «Ливерпулем» за всю историю существования этих команд.

Также в воскресенье «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в чемпионатах России, уступив "Зениту" со счётом 1:7.