https://static.news.ru/photo/d9f42c8c-cd88-11e9-8a12-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imagephotoagency.it, via www/www.imago-images.de/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А сезона-2018/19 на футболке.

По итогам прошлого сезона футболистам итальянских команд были вручены специальные значки лучшим футболистам в различных номинациях.

34-летний форвард стал единственным футболистом, кто отказался надевать значок, чтобы не быть выше партнёров по клубу, сообщает Marca.

После двух туров сезона-2019/20 «Ювентус» набрал шесть очков, одержав две победы.

Форвард испанского клуба «Атлетик Бильбао» Иньяки Уильямс провёл в составе команды 122 матча подряд, что является самой продолжительной серией игр в XXI веке, писал News.ru.