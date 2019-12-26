Нападающий сборной Португалии по футболу и «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что на данный момент он лучший в мире.
Лучший на данный момент это я, у меня нет недостатков, — цитирует Роналду Mundo Deportivo.
Также он заявил, что счастлив в «Юве» и намерен играть за него ещё несколько лет.
Ранее нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в шестой раз стал обладателем премии «Золотой мяч». Месси стал рекордсменом по количеству полученных наград, обогнав португальца Криштиану Роналду, который получал «Золотой мяч» пять раз, писал NEWS.ru.
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