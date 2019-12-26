https://static.news.ru/photo/60b5be34-27f2-11ea-8317-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: firo Sportphoto/Jürgen Fromme/Global Look Press

Нападающий сборной Португалии по футболу и «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что на данный момент он лучший в мире.

Лучший на данный момент это я, у меня нет недостатков, — цитирует Роналду Mundo Deportivo.

Также он заявил, что счастлив в «Юве» и намерен играть за него ещё несколько лет.

Ранее нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в шестой раз стал обладателем премии «Золотой мяч». Месси стал рекордсменом по количеству полученных наград, обогнав португальца Криштиану Роналду, который получал «Золотой мяч» пять раз, писал NEWS.ru.