https://static.news.ru/photo/8d1d1b76-d9e5-11e9-b21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jennifer Lorenzini/Lapresse/Global Look Press

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси является лучшим игроком, против которого ему доводилось выходить на поле.

Это лучший футболист, против которого мне приходилось играть, — приводит слова игрока «Ювентуса» The Sun.

Португалец добавил, что Месси заставляет его становиться лучше как игрока, а он, в свою очередь, подталкивает его. Также Роналду добавил, что они с аргентинцем находятся в хороших отношениях.

Ранее нападающий футбольного клуба «Барселона» Месси заявил, что готов поужинать вместе с Роналду, писал News.ru.