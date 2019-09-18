Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси является лучшим игроком, против которого ему доводилось выходить на поле.
Это лучший футболист, против которого мне приходилось играть, — приводит слова игрока «Ювентуса» The Sun.
Португалец добавил, что Месси заставляет его становиться лучше как игрока, а он, в свою очередь, подталкивает его. Также Роналду добавил, что они с аргентинцем находятся в хороших отношениях.
Ранее нападающий футбольного клуба «Барселона» Месси заявил, что готов поужинать вместе с Роналду, писал News.ru.