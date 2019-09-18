https://static.news.ru/photo/a256e85a-d9fe-11e9-971e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raddad Jebarah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что хочет обойти аргентинского форварда Лионеля Месси по количеству «Золотых мячей».

Чтобы быть выше него (Месси. — News.ru), мне нужно иметь шесть, семь или восемь «Золотых мячей». Конечно, я бы хотел этого, — приводит слова Роналду ITV.

Форвард «Ювентуса» считает, что он заслужил получить ещё несколько наград, выразив уверенность, что он вошёл в историю мирового футбола.

Месси и Роналду являются пятикратными обладателями «Золотого мяча».

Ранее Роналду заявил, что его состояние оценивается в полмиллиарда долларов, писал News.ru.