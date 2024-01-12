ФК «Ростов» заполучил собственного Роналдо Mash: бразильский футболист Роналдо дос Сантос присоединился к ФК «Ростов»

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Роналдо Сезар Соарес дос Сантос

Бразильский футболист Роналдо Сезар Соарес дос Сантос начал играть за ФК «Ростов», сообщил Telegram-канал Don Mash. По его информации, руководство клуба договорилось о трансфере спортсмена, который ранее состоял в болгарском «Левски».

За последний сезон футболист забил семь мячей и сделал результативную передачу. В ФК «Ростов» он будет играть под номером 77. Известно, что в декабре спортсмену исполнилось 23 года. С июля 2022 года он играл за «Левски», его контракт был подписан до 30 июня 2025 года.

По информации издания «На спорте», Сантос перешел в «Ростов» за €2 млн. Его контракт рассчитан на четыре года.

Ранее стало известно, что нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет команду летом 2024 года. По данным СМИ, форвард несколько дней назад достиг соглашения с мадридским «Реалом». При этом сам футболист заявлял, что пока не выбрал, где продолжит свою карьеру.

25-летний нападающий выступает за французский клуб с 2018 года. В настоящее время трансферная стоимость Мбаппе оценивается в €180 млн. В текущем сезоне футболист принял участие в 24 матчах и забил 25 голов.