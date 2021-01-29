Романцев назвал «Фиорентину» последним шансом для Кокорина

Футбольный клуб «Тамбов» близок к банкротству. Команда до сих пор не может найти источник финансирования.

Как пишет РИА Новости, за последние дни ситуация в клубе не изменилась. Встречи руководителей клуба с властями Тамбовской области оказались безрезультатны. Теперь футбольный клуб должен пройти процедуру банкротства и сняться...