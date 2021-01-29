Романцев назвал «Фиорентину» последним шансом для Кокорина

Экс-главный тренер московского ФК «Спартак» Олег Романцев оценил переход российского форварда Александра Кокорина в итальянский клуб «Фиорентина». По его словам, несмотря на положительное отношение к спортсмену, нападающий «так и проходил в подающих надежды талантах».
«Фиорентина» — шанс всё изменить в жизни. Последний шанс. Уверен, Александр понимает это и сделает все, чтобы его не упустить. Тем более что всё случившееся с ним должно было закалить его и сделать твёрже, — цитирует бывшего наставника «Спартака» портал «Спорт-Экспресс».