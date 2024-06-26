Роман с трансгендером, Путин, ужин с Макроном: как живет Килиан Мбаппе

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Форвард Килиан Мбаппе

Форвард Килиан Мбаппе — лидер сборной Франции и один из лучших футболистов современности. Что известно о его личной жизни, какая у него связь с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда он встречался с российским лидером Владимиром Путиным?

Чем известен Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе — экс-форвард «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и нападающий сборной Франции по футболу. 1 июля 2024 года он станет игроком мадридского «Реала», куда перейдет в качестве свободного агента.

Мбаппе начал заниматься футболом в полупрофессиональном клубе «Бонди», выступающем в низших лигах Франции. Был замечен скаутами «Монако», к которому присоединился в 2015 году, и в 16 лет дебютировал в составе «монегасков». Самый молодой дебютант и автор забитого гола в истории клуба.

В сезоне-2016/17 закрепился в основном составе и начал регулярно отличаться забитыми мячами, что позволило «Монако» впервые за 17 лет выиграть чемпионат Франции. Летом 2017 года был арендован ПСЖ с условием обязательного выкупа за €180 млн через сезон, что сделало Мбаппе самым дорогим игроком младше 20 лет и вторым самым дорогим игроком в мире после бразильца Неймара. В дебютном сезоне в парижском клубе выиграл все три внутренних соревнования — чемпионат, Кубок и Кубок лиги.

В 2018 году аналитическая компания CIES Football Observatory признала Мбаппе самым дорогим игроком в мире — его трансферная стоимость была оценена в €216,5 млн.

В сборной Франции Килиан дебютировал в 2017 году. На победном чемпионате мира 2018 года в России он стал самым молодым французским игроком, забивавшим на турнире, и первым футболистом младше 20 лет после Пеле, отличившимся в финале мундиаля. В решающем матче ЧМ-2022 в Катаре Мбаппе сделал хет-трик в ворота Аргентины, но Франция уступила в серии пенальти. Он стал вторым футболистом в истории после англичанина Джеффа Херста в 1966 году, которому удалось забить три мяча в финале чемпионата мира. Кроме того, Мбаппе стал первым игроком в истории, забившим четыре мяча в финалах чемпионатов мира. Еще один гол он оформил в 2018 году в финале против Хорватии.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Форвард Килиан Мбаппе

Что известно о личной жизни Мбаппе

В 2022 году газета Corriere dello Sport сообщила, что Мбаппе состоит в отношениях с трансгендерной (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) моделью Playboy Инес Рау. Их совместные фото были опубликованы в соцсетях.

Как уточнялось, на тот момент пара встречалась уже несколько месяцев, впервые их заметили вместе в мае 2021 года. Предположительно, они познакомились на Каннском кинофестивале.

Известно, что Рау родилась Париже в 1990 году, в 16 лет перенесла операцию по смене пола. Она стала первой трансгендерной моделью, попавшей на обложку Playboy.

Позднее СМИ писали об отношениях Мбаппе с итальянской журналисткой Марией-Луизой Якобелли и испанской певицей Лолой Индиго. Согласно слухам, с последней футболист встречается в настоящее время.

Фото: Социальные сети Инес Рау

Как Мбаппе связан с Макроном

В феврале Мбаппе поужинал с президентом Франции Эммануэлем Макроном по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом сообщало издание RMC Sport.

По информации источника, 25-летний футболист стал единственным действующим спортсменом, приглашенным на встречу. В ходе разговора Макрон, улыбаясь, обратился к Мбаппе и произнес фразу: «Ты создашь нам еще много проблем».

Ранее о связи Мбаппе с Макроном неоднократно сообщали СМИ. В частности, по данным прессы, французский лидер стал одним из тех, кто смог уговорить форварда не переходить в «Реал» в 2022 году. Тогда Мбаппе продлил контракт с ПСЖ.

Кроме того, сам Мбаппе высказывался на политическую тему. Во время текущего Евро-2024 в Германии он призвал французских избирателей выступить против партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«У нас есть возможность выбирать будущее страны, и мы должны подчеркнуть важность этой задачи», — отметил Мбаппе на пресс-конференции перед игрой со сборной Австрии на Евро-2024.

Когда Мбаппе встречался с Путиным

Мбаппе встретился с президентом РФ Владимиром Путиным после финального матча чемпионата мира 15 июля 2018 года. Тогда мундиаль проходил в России.

Глава государства был одним из участников церемонии награждения сборной Франции, которая в решающем матче переиграла Хорватию со счетом 4:2 и взяла Кубок мира. В ходе церемонии Путин и Мбаппе пожали друг другу руки.

После этого игроки французской национальной команды с песнями и танцами отмечали свой триумф в раздевалке. Футболисты, в числе которых был и Мбаппе, скандировали фамилию российского лидера, забравшись на стол.

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