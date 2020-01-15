https://static.news.ru/photo/a6fcce96-3774-11ea-8a34-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Московский футбольный клуб «Спартак-2» объявил о назначении 52-летнего украинского специалиста Романа Пилипчука на должность главного тренера команды.

Соглашение с Пилипчуком рассчитано до конца следующего сезона, сообщает пресс-служба «Спартака». Помогать специалисту будут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов.

Роман Пилипчук с 2016 по 2018 год входил в тренерский штаб основной команды «Спартака», в составе которой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Бывший наставник «Спартака-2» Виктор Булатов, тренер Владимир Волчек и тренер по физической подготовке Владимир Зеленовский покидают клуб.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Жозе Моуринью задумался над приобретением бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша, который сейчас защищает цвета португальского «Порту».