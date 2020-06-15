«Рома» может уволить спортивного директора из-за конфликта с президентом

https://static.news.ru/photo/8359e594-af12-11ea-ad50-fa163e074e61_660.jpg Джанлука Петраки Фото: Luca Pagliaricci/www.imago-images.de/Global Look Press

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Рома» Джанлука Петраки может покинуть клуб из-за разногласий с президентом римского клуба Джеймсом Палоттой.

Конфликт возник из-за того, что Петраки недоволен стратегией развития клуба. «Рома» может досрочно расторгнуть контракт с Петраки в связи с «невыполнением договорных обязательств», чтобы тот получил минимальную компенсацию, сообщает La Repubblica.

Отмечается, что ситуация может дойти до суда.

Петраки занял пост спортивного директора «Ромы» летом 2019-го с контрактом до 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что вторым финалистом Кубка Италии стал неаполитанский клуб «Наполи», сумевший после победы в гостях над миланским «Интером» (1:0) не проиграть в ответном поединке на своём поле — 1:1. Первая встреча команд прошла ещё в феврале, до длительной паузы в мировом футболе, вызванной пандемией коронавируса. Тогда «Наполи» сумел выиграть на выезде с минимальным счётом, писал NEWS.ru.