Ролан Гусев покинул ЦСКА ради работы в юношеской сборной России

https://static.news.ru/photo/757e8c2e-1c48-11eb-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rolan_gusev

Бывший футболист ЦСКА, чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Ролан Гусев покинул академию «армейцев». Экс-игрок возглавит юношескую сборной страны по футболу, состоящую из спортсменов 2006 года рождения.

Гусев начал свою тренерскую карьеру в академии ЦСКА в 2019 году. Сначала он работал помощником главного тренера. С января текущего года знаменитый полузащитник возглавлял команду из ребят 2007 года рождения.

В разговоре с журналистами спортсмен прокомментировал свой уход из системы «красно-синих». Он сказал, что работал с замечательным коллективом.

Я говорю огромное спасибо всему руководству ЦСКА, академии, это для меня родные люди. Но просто это наша футбольная жизнь, наступает новый этап в тренерской карьере. Я только счастлив был, что руководство дало мне толчок для дальнейшей карьеры, — цитирует Гусева РБК.

В качестве футболиста спортсмен выступал за «армейцев» с 2002 по 2007 год. Первый сбор юношеской национальной команды страны Гусев как тренер проведёт в ноябре.

Как ранее писал NEWS.ru, ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (Загреб) в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра, проходившая на «ВЭБ Арене» в Москве, завершилась со счётом 0:0. Главный тренер команды Виктор Гончаренко прокомментировал результат встречи.