Футбол

РФС рассказал об итогах расследования в отношении арбитра Лапочкина

13:20, 15 июля 2020
Сергей Лапочкин Сергей Лапочкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что по итогам проведённого расследования в организации не имеют претензий к арбитру Сергею Лапочкину, которого ранее подозревали в ставках на спорт.

Он прошёл проверку на полиграфе, по её итогам никаких вопросов к нему нет. В ходе реализации судейский реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров, — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Он также поблагодари Лапочкина за понимание и содействие в ходе расследования.

В текущем сезоне РПЛ 39-летний судья работал на 23 матчах, на 19 из них — в качестве главного арбитра.

Ранее спортивный журналист Алексей Андронов прокомментировал информацию о том, что один из судей последнего матча «Спартака» причастен к игре на тотализаторе. Он отметил, что подозреваемым является Сергей Лапочкин — младший, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях