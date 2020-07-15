РФС рассказал об итогах расследования в отношении арбитра Лапочкина

https://static.news.ru/photo/10e6c15a-c685-11ea-b5a7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лапочкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что по итогам проведённого расследования в организации не имеют претензий к арбитру Сергею Лапочкину, которого ранее подозревали в ставках на спорт.

Он прошёл проверку на полиграфе, по её итогам никаких вопросов к нему нет. В ходе реализации судейский реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров, — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Он также поблагодари Лапочкина за понимание и содействие в ходе расследования.

В текущем сезоне РПЛ 39-летний судья работал на 23 матчах, на 19 из них — в качестве главного арбитра.

Ранее спортивный журналист Алексей Андронов прокомментировал информацию о том, что один из судей последнего матча «Спартака» причастен к игре на тотализаторе. Он отметил, что подозреваемым является Сергей Лапочкин — младший, писал NEWS.ru.