РФС заплатит футбольным арбитрам по 230 тысяч рублей в качестве поддержки

Российский футбольный союз (РФС) окажет финансовую поддержку арбитрам, работающим на матчах чемпионата России и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Главные арбитры, обслуживающие матчи Российской премьер-лиги, получат за апрель и май по 230 тысяч рублей, а ассистенты судьи — по 110 тысяч. Арбитры ФНЛ получат 70 тысяч и 34 тысячи соответственно,
Ранее NEWS.ru писал, что РФС собирает данные от профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд. Союз планирует обратиться в правительство с предложением, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса.
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