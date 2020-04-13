РФС заплатит футбольным арбитрам по 230 тысяч рублей в качестве поддержки

https://static.news.ru/photo/9d981f46-7d82-11ea-a3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) окажет финансовую поддержку арбитрам, работающим на матчах чемпионата России и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Главные арбитры, обслуживающие матчи Российской премьер-лиги, получат за апрель и май по 230 тысяч рублей, а ассистенты судьи — по 110 тысяч. Арбитры ФНЛ получат 70 тысяч и 34 тысячи соответственно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее NEWS.ru писал, что РФС собирает данные от профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд. Союз планирует обратиться в правительство с предложением, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса.