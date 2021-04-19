РФС высказался относительно создания Суперлиги

https://static.news.ru/photo/0bc538b6-a10c-11eb-b22f-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поддержал позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно создания Суперлиги. Это стало известно из заявления, предоставленного службой коммуникации РФС.

По словам главы организации, создание турнира разрушит устойчивую систему развития футбола, которая сложилась за долгие годы. Если это произойдёт, то поставит «под удар перспективы сборных команд и их игроков», а также «перечеркнёт многолетнюю работу УЕФА и ФИФА».

Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований, — сказал Дюков.

12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, многие представители организаций выступили против создания нового турнира. Так, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин выразил согласие с позицией УЕФА относительно Суперлиги. По его словам, новый турнир противоречит базовым ценностям.