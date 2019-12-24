https://static.news.ru/photo/5a964800-2669-11ea-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) совместно с правоохранительными органами создал рабочую группу по решению вопросов, связанных с поведением болельщиков.

Прошла встреча с участием правоохранительных органов на площадках РФС, мы договорились о создании межведомственной рабочей группы, — сказал президент РФС Александр Дюков, слова которого приводит ТАСС.

Дюков отметил, что первая встреча пройдёт уже на этой неделе, на неё также можно пригласить болельщиков.

Ранее МВД в ходе трёхсторонней встречи с представителями РФС и Российской премьер-лиги (РПЛ) выразило жёсткую позицию относительно дальнейших взаимоотношений с футбольными фанатами, писал NEWS.ru.