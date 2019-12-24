Российский футбольный союз (РФС) совместно с правоохранительными органами создал рабочую группу по решению вопросов, связанных с поведением болельщиков.
Прошла встреча с участием правоохранительных органов на площадках РФС, мы договорились о создании межведомственной рабочей группы, — сказал президент РФС Александр Дюков, слова которого
приводитТАСС.
Дюков отметил, что первая встреча пройдёт уже на этой неделе, на неё также можно пригласить болельщиков.
Ранее МВД в ходе трёхсторонней встречи с представителями РФС и Российской премьер-лиги (РПЛ) выразило жёсткую позицию относительно дальнейших взаимоотношений с футбольными фанатами, писал NEWS.ru.
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