https://static.news.ru/photo/7a9497d8-265f-11ea-aace-fa163e074e61_660.jpg Михаил Вилков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение увеличить наказание на публичную критику представителей клубов в адрес арбитров.

Ограничения, которые были введены, касаются увеличения размеров наказания за неэтичные комментарии по результатам судейства, — сообщил глава РФС Александр Дюков, слова которого приводит ТАСС.

Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение им грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей.

Также Дюков отметил, что РФС сам будет комментировать спорные судейские решения.

Ранее апелляционный комитет РФС принял решение частично удовлетворить жалобу владельца ЦСКА Евгения Гинера, сократив срок наказания, писал NEWS.ru.

Гинер был наказан за критику в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова. Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что штраф Гинера направят на развитие судейства.