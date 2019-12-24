Александр Дюков Александр Дюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил введение финансового поощрения от игроков в детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), а также тренерам, воспитавшим игроков.

В игроков школа что-то вложила и должна иметь фиксированный платеж, в любом случае механизм солидарности 5% действует, но размер выплаты должен быть не менее 1 млн рублей, — сообщил глава РФС Александр Дюков, слова которого приводит ТАСС.

Президент РФС отметил необходимость обсудить с клубами размер выплаты и подчеркнул, что вопрос решится до открытия трансферного окна.

Зимнее трансферное окно открывается 1 января.

Ранее исполком РФС не принял проект реформы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), писал NEWS.ru.

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