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Нападающий футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челной Давид Караев отправится на просмотр в московский «ЦСКА».

Футболист проведёт с московской командой сборы, которые пройдут с 14 января по 9 февраля в испанском городе Аликанте, сообщает пресс-служба «КАМАЗа». Караев выступает за «КАМАЗ» с лета 2018 года. В...