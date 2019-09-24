https://static.news.ru/photo/1f4f2932-dec1-11e9-9e30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют претензий к РФС.

Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет, - цитирует Мельникова ТАСС .

Он также выразил надежду, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что WADA может не допустить сборную России до чемпионата мира — 2022 в Катаре из-за нового допингового скандала в российском спорте, писал News.ru.