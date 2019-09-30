Российский футбольный союз (РФС) создал в своей структуре новое подразделение.
В заявлении пресс-службы РФС отмечается, что Департамент защиты игры будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат, а также анализом информации, полученной от букмекерских компаний. Помимо этого, новое подразделение будет осуществлять контроль деятельности субъектов футбольного рынка.
Департамент возглавил советник президента РФС Олег Железнов.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС может оштрафовать бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова, писал News.ru.