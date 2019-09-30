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Президент владикавказского футбольного клуба «Алании» Владимир Габулов заявил, что клуб достиг договорённости о сотрудничестве с испанским «Атлетиком».

Габулов рассказал, что член совета директоров «Атлетико» Оскар Арсе был на стадионе во время игры с ЦСКА по приглашению общего товарища Алана Агузаров. Ему стало интересно, как устроен футбол в...