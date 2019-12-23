Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение частично удовлетворить жалобу владельца ЦСКА Евгения Гинера, сократив срок наказания.
Применить к Гинеру санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на девять месяцев, — говорится в заявлении РФС.
При это три месяца будут считаться реальным наказанием, а шесть — условной спортивной санкцией. Также вместо штрафа в один миллион рублей Гинер должен будет выплатить 500 тысяч.
Гинер был наказан за критику в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
Ранее руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что штраф Гинера направят на развитие судейства, писал NEWS.ru.
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