https://static.news.ru/photo/c9144e2e-25a3-11ea-bd77-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гинер Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение частично удовлетворить жалобу владельца ЦСКА Евгения Гинера, сократив срок наказания.

Применить к Гинеру санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на девять месяцев, — говорится в заявлении РФС.

При это три месяца будут считаться реальным наказанием, а шесть — условной спортивной санкцией. Также вместо штрафа в один миллион рублей Гинер должен будет выплатить 500 тысяч.

Гинер был наказан за критику в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

Ранее руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что штраф Гинера направят на развитие судейства, писал NEWS.ru.