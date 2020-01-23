https://static.news.ru/photo/2fa7d38c-3dbd-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) считает, что Российская премьер-лига (РПЛ) нарушила правила проведения выборов президента лиги.

Во время общего собрания клубов РПЛ президента лиги Сергея Прядкина переизбрали на новый пятилетний срок, перед этим попросив представителей РФС, генерального секретаря Александра Алаева и директора по развитию Максима Митрофанова покинуть собрание.

РФС считает выборы нелегитимными, говоря, что нарушения выявлены согласно избирательному регламенту союза. Это документ, который определяет процедуры выборов не только главы союза, но и распространяется на РПЛ, сообщает «Бизнес Online».

Согласно регламенту, выборы должны быть закрытыми. В этот раз каждый видел, за кого все голосовали. По ещё одному пункту права уполномоченных на выборы лиц соблюдает избирательный комитет РФС.

При этом в РПЛ уверены, что все принципы и требования при избрании Прядкина президентом были соблюдены и РФС не может оспорить решение.

Ранее общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу до 18 команд, писал NEWS.ru.